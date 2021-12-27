Еще один белгородец установил рекорд России по прыжкам на скакалке

Владислав Лата (слева) и Юрий Давыдов. Фото ЦСП Белгородской области.

В категории 16-летних воспитанник спортивного клуба «Брат» белгородец Владислав Лата за один подход совершил 2337 прыжков со скакалкой. На это ему потребовалось 17 минут и 35 секунд. Таким образом, он вписал свое имя в Книгу рекордов России.

Любопытно, что в 2019-м году аналогичным достижением, но уже среди мужчин, отметился наставник Владислава Юрий Давыдов. За один подход он сделал 3754 прыжка, затратив 27 минут и 38 секунд.

СПРАВКА «КП»

Книга рекордов России аккумулирует отечественные рекорды. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география. Рекорды, установленные людьми, могут быть занесены в книгу только в том случае, если потенциальный рекордсмен был гражданином России на момент установления рекорда.