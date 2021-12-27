Белгородец спровоцировал черепно-мозговую травму у своего друга

Подозреваемому грозит арест на срок до шести месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним доставлен 33-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой. Житель Белгородского района пострадал во время конфликта, произошедшего в одном из развлекательных заведений.

Подозревается 24-летний житель Шебекинского городского округа. По предварительным данным, мужчины отдыхали в одном баре, где у них произошел конфликт, переросший в драку. Подозреваемый нанес оппоненту удар в голову, от которого тот упал и ударился о пол. Скорую помощь потерпевшему вызвали очевидцы. Согласно медицинскому заключению здоровью мужчины причинен тяжкий вред.

- Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) подозреваемому грозит арест на срок до шести месяцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Белгородской области.