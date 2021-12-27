В Белгородской области начинают подготовку к 80-й годовщине Прохоровского танкового сражения

В 2023 году в Белгородской области будут отмечать 80-ю годовщину Прохоровского танкового сражения. Губернатор Вячеслав Гладков поручил провести первое заседание оргкомитета в Прохоровке для составления праздничной программы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Это должны быть не просто локальные мероприятия в Прохоровке или в Белгороде, они должны охватить жителей каждого муниципалитета, - уверен Вячеслав Гладков. - И не только одним днем, а на протяжении всего 2023 года.

Напомним, что 12 июля 1943 года произошло крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады – в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.

В 2023 году в Белгородской области при благоприятной эпидемиологической ситуации пройдет полноценное авиашоу, танковый биатлон, традиционный фестиваль солдатской каши.

К праздничной дате запустят стилизованный ретро-поезд «Москва-Прохоровка». А на постоянной основе будет действовать туристический пригородный маршрут, который позволит добраться до Прохоровки из Белгорода, Старого Оскола, а также подобные рейсы запланированы из Курска и Воронежа. Схема уже согласована с соседними регионами для увеличения туристического потока к Прохоровскому полю.

Для комфортной поездки туристов к главным достопримечательностям – у Звонницы и музейных комплексов к 2023 году оборудуют и новые остановочные комплексы. Разработаны и проекты по благоустройству этих территорий и подходных путей к двум станциям.