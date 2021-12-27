Еще 102 жителя Белгородской области победили коронавирус

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 80779 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это три жительницы Белгорода 1946, 1948 и 1958 годов рождения, жительница Белгородского района 1964 года рождения, жительница Грайворонского городского округа 1949 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, и жительница Старооскольского городского округа 1951 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 209 пациентов заболели, а выздоровели – 102.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 80779 человек, выздоровели – 71260, умерли – 1719.

Сейчас из 1407-ми госпитализированных 39 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9763 белгородца - на самоизоляции, 24514 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 253669 - сняты с самоизоляции.