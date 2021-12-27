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Происшествия27 декабря 2021 7:32

В Белгородской области в столкновении «КАМАЗа» и «Рено» погибла женщина

Трагедия произошла накануне на 178 километре ФАД «Белгород М-4 «Дон» - Москва – Воронеж - Ростов - Краснодар - Новороссийск»
Алексей СЕРГУНИН
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32-летняя пассажирка "Рено" от полученных травм скончалась на месте происшествия.

32-летняя пассажирка "Рено" от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне в 17:45 на 178 километре ФАД «Белгород М-4 «Дон» - Москва - Воронеж - Ростов - Краснодар - Новороссийск» 27-летний водитель, управляя «Рено Логан», нарушил правила обгона и совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ 65117» под управлением 36-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «Рено» с телесными повреждениями был доставлен в лечебное учреждение, а его 32-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.