Белгородские гандболисты во второй раз проиграли «Скифу»

Самыми результативными у белгородцев стали Игорь Неклюдов (семь очков), Дмитрий Калинин и Виталий Стрельников (по пять). Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Белгородский «Технолог-Спартак» встречался с омским «Скифом» в рамках чемпионата России по гандболу в высшей лиге.

В третьем кряду домашнем матче белгородцы вели в счете, но в итоге уступили. Правда, если в первой встрече «Технолог-Спартак» лидировал большую часть встречи, то вчера наших парней хватило лишь на стартовые три минуты. Итог – 28:34 в пользу «Скифа». В первом поединке омичи выиграли с перевесом в пять мячей – 28:33.

Самыми результативными у хозяев стали Игорь Неклюдов (семь очков), Дмитрий Калинин и Виталий Стрельников (по пять).

Таким образом, после вчерашнего игрового дня в активе белгородцев осталось 11 очков, они занимают промежуточное четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего «ВГТУ-Воронеж» составляет 16 баллов.

Следующие матчи «Спартак-Технолог» проведет 5 – 6 февраля в Воронеже.