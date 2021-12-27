«Спасибо доктор!»: свыше 650 белгородских детей приняли участие в конкурсе рисунков

Автор рисунка - Алина Шибанова, 11 лет, МБУДО Ассоль, Волоконовский район. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области подведены итоги акции-конкурса детского рисунка «Спасибо доктор!». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Акция получила широкий отклик. За две недели для участия в конкурсе было прислано более 650 рисунков, возраст авторов которых – от 5 до 18 лет. Практически во всех присланных на конкурс работах проходит основная мысль – «врачи стоят на страже здоровья всего мира, всей планеты». Рисунки выполнены в разных стилях, но при этом очень реалистичны и заставляют задуматься о том, насколько сложна и необходима работа медиков в нынешних условиях.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители департаментов образования и здравоохранения, определила 22 победителя. Их рисунки будут напечатаны и размещены на билбордах на основных магистралях региона, опубликованы в журнале «Большая переменка» и в районных газетах.

Все участвовавшие в акции рисунки переданы в департамент здравоохранения для дальнейшего размещения в медучреждениях региона.

- Медицинским работникам всегда необходима поддержка, - уверен начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников. - Особенно сегодня. Если дети понимают, что врач нужен обществу, это доносится через детей до взрослых. В 2022 году будет проведен конкурс на лучший проект памятника медицинским работникам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы отберем рисунки с данной тематикой и предложим скульпторам как варианты для создания эскизов.

Первыми детские работы получили сотрудники центральной районной больницы Белгородского района.

- Очень важно, что в такой непростой эпидемиологической ситуации наши маленькие художники озабочены взрослой проблемой коронавирусной инфекции, - отметила заместитель главного врача Белгородской ЦРБ Зарина Мусохранова. - Многие из них изобразили врачей в виде ангелов в белых халатах. Рассматривая рисунки, некоторые врачи нашли себя на них, кто-то задумался о том, что не удалось сделать для спасения жизни пациента, кто-то испытал радость за коллег, выживших после тяжело перенесенного заболевания.

Работы маленьких художников уже разместили в зонах ожидания приема поликлиники Белгородской ЦРБ, а также передали во все медицинские учреждения района, чтобы их смогли увидеть все медицинские работники.