МХК «Белгород» одержал рекордную победу в заключительном матче года

Дома в следующий раз МХК «Белгород» сыграет аж 28 – 29 января, когда будет принимать новомосковский «АКМ-Юниор». Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Вчера в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» на «Оранжевом льду» взял убедительный реванш у мурманской «Арктики» за поражение в первой встрече (3:4).

Пропустив уже на девятой минуте, белгородцы восемь раз кряду поразили ворота соперника. По дублю оформили Мартин Слепынин (20-я, 29-я) и Максим Ащеулов (29-я, 38-я). По разу отличились Кирилл Тютченко (10-я), Денис Фадеев (31-я), Владислав Филиппов (33-я) и Евгений Иванов (36-я).

Шесть из восьми шайб пришлись на второй период, а четыре из них – на отрезок с 29-й по 33-ю минуту.

В третьем периоде гости отметились одним результативным броском. Итог – 8:2 в пользу белгородцев. В последний раз наши хоккеисты побеждали с перевесом в шесть шайб – 19 января этого года «СКА-ГУОР Карелия» (6:0), а не менее восьми раз за одну игру огорчали соперников - 25 октября 2020 года («СКА-ГУОР Карелия», 10:2).

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. В активе нашей команды 40 очков после 28-ми игр при разнице шайб 101:81. Выше нас располагается «СКА-ГУОР Карелия» и «Россошь» (по 41). В ТОП-5 также входят «ЭкоНива-Бобров» (37) и «Динамо-Юниор» (33).

Теперь 18 – 19 января белгородцы проведут два матча в Салехарде с местным «Ямалом». Начало обеих встреч в 17:00. А дома в следующий раз МХК «Белгород» сыграет аж 28 – 29 января, когда будет принимать новомосковский «АКМ-Юниор».