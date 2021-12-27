Шесть тысяч белгородцев одобрили прививку от коронавируса для своих детей

Решение о проведении вакцинации с 15-летнего возраста принимают сами подростки, а за тех, кто младше – их родители. Фото: Артем КИЛЬКИН

После проведенного исследования в Белгородской области предварительно дали согласие на иммунизацию своих детей порядка шести тысяч родителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В департаменте здравоохранения считают этот результат хорошим и уверены, что после того, как прививки получат эти дети, их сверстники и их родители также примут решение об иммунизации.

Начальник регионального депздрава Андрей Иконников еще раз напомнил, что вакцинация является добровольной. Решение о ее проведении с 15-летнего возраста принимают сами подростки, а за тех, кто младше – их родители. Первая поставка вакцины для детей от COVID-19 ожидается в январе 2022 года.