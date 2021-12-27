Переболевших коронавирусом белгородцев ждет диспансеризация. Фото: ИВАНОВА Диана

В Белгородской области возобновили диспансеризацию жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках ее проведения планируется организовать углубленные обследования граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Все они включены в федеральный реестр и будут приглашаться на диспансеризацию в соответствии с разработанными графиками.

- Обычно диспансеризацию проходят порядка 80 процентов населения области, - отметил начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников. - Переболевших ковидом чуть более 80 тысяч человек. Поэтому мы имеем возможность и готовы провести углубленные обследования всех этих пациентов в рамках диспансеризации.

В первую очередь приглашения получат те, у кого течение болезни было более тяжелым, а также пациенты, имеющие сопутствующие заболевания, включая хронические. На первом этапе проведут скрининговые обследования, в ходе которых проверят функцию дыхания, проведут анализ крови и другие исследования. На основании результатов первого этапа врач будет принимать решение о необходимости направления пациента на консультацию к узким специалистам.

В регионе на фоне продолжающегося снижения числа больных коронавирусной инфекцией сохраняется достаточно высокая заболеваемость ОРВИ. В связи с этим Андрей Иконников настоятельно порекомендовал белгородцам продолжать соблюдать масочный режим. Эта мера является объективной защитой от заражения, и ее соблюдение позволит сохранить в регионе тенденцию сокращения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и после новогодних праздников.