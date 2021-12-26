Еще 211 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 80570 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1951 года рождения, житель Белгорода 1958 года рождения, житель Чернянского района 1951 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, и два жителя Старооскольского городского округа 1949 и 1953 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 211 пациентов заболели, а выздоровели – 110.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 80570 человек, выздоровели – 71158, умерли – 1713.

Сейчас из 1406-ти госпитализированных 39 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9709 белгородцев - на самоизоляции, 24514 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 253387- сняты с самоизоляции.