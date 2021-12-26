Белгородский «Спартак-Технолог» проиграл сибирякам

Самыми результативными у хозяев стали Никита Дугушкин и Никита Бабкин, набравшие по шесть очков. Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Белгородский «Технолог-Спартак» встречался накануне с омским «Скифом» в рамках чемпионата России по гандболу в высшей лиге.

Как и в предыдущем домашнем матче с «Чеховскими медведями-2», подопечные Сергея Крамского несколько раз по ходу встречи вели в счете – 4:3, 6:4, 7:5, 8:7, 9:8, 10:9, 13:12, 14:13, 16:14, 17:16, 18:17. Но именно после 18-е очка, которое набрал Дмитрий Симонов, начался подъем омичей. Начиная с 39-й минуты, они повели в счете и уже больше не упускали свое преимущество. Итог – 28:33 в пользу «Скифа».

Самыми результативными у хозяев стали Никита Дугушкин и Никита Бабкин, набравшие по шесть очков.

Таким образом, после вчерашнего игрового дня в активе белгородцев осталось 11 очков, они занимают промежуточное четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего «ВГТУ-Воронеж» составляет 16 баллов.

Сегодня «Спартак-Технолог» и «Скиф» проведут в спорткомплексе БГТУ им. В.Г. Шухова повторный матч. Начало - в 12:00.