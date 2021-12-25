Белгородские хоккеисты уступили дома «Арктике»

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» на «Оранжевом льду» уступил мурманской «Арктике» - 3:4.

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. Причем, белгородцы вели в счете с перевесом в две шайбы. По разу гостей огорчили - Максим Сизов (25-я, 1:0), Мартин Слепынин (27-я, 2:0) и Егор Домничев (60-я, 3:3).

Решающий бросок мурманчане провели в овертайме – на 61-й минуте победу «Арктике» принес Данил Федоров.

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. В активе нашей команды 38 очков после 27-ми игр при разнице шайб 93:79. Выше нас располагается «СКА-ГУОР Карелия» (41) и «Россошь» (39). В ТОП-5 также входят «ЭкоНива-Бобров» (37) и «Динамо-Юниор» (31).

Завтра, 26 декабря, команды проведут повторный матч на «Оранжевом льду». Начало – в 13:00.