В пятницу на белгородских дорогах в авариях пострадали два подростка

В пятницу, 24 декабря, в Белгородской области произошло два ДТП, в которых пострадали подростки. По предварительным данным, около двух часов дня в микрорайоне Олимпийский города Старый Оскол 38-летняя женщина на автомобиле «Опель Астра» сбила 16-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьницу с травмами доставили в больницу.

Примерно в это же время произошла авария в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, на 29-м километре трассы «Крапивенские Дворы - Сажное - Кривцово - Шляхово», в районе села Верхний Ольшанец, 37-летний нетрезвый водитель на «Киа Рио» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном Пассат» под управлением 53-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Рио», а также пассажиры автомобиля «Фольксваген Пассат» - 25-летняя девушка и 17-летний юноша – с травмами были доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.