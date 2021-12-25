Попавший под колеса «Газели» житель Белгородской области умер в больнице

В пятницу, 24 декабря, в Валуйском городском округе произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 22 часов 15 минут вне населенного пункта, в районе села Принцевка. По предварительным данным, 28-летний водитель «Газели», двигаясь со стороны Валуек в направлении Волоконовки, сбил 36-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

По данным пресс-службы УМВД России Белгородской области, это неосвещенный участок дороги. Световозвращающих элементов на верхней одежде пешехода не было. Попавшего под колеса мужчину с травмами доставили больницу. К несчастью, он умер.