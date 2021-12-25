Более 71 тысячи жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1417-ти госпитализированных 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Белгорода 1939 и 1951 годов рождения, две жительницы Белгородского района 1940 и 1946 годов рождения, проходившие лечение в Городской больнице №2 Белгорода.

Также среди скончавшихся - житель Красногвардейского района 1955 года рождения, проходивший лечение в Чернянской ЦРБ, и житель Старооскольского городского округа 1970 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 215 пациентов заболели, а выздоровел – 681.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 80359 человек, выздоровели – 71048, умерли – 1708.

Сейчас из 1417-ти госпитализированных 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9684 белгородца - на самоизоляции, 24489 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 253126 - сняты с самоизоляции.