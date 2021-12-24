В последнюю субботу 2021 года Белгородскую область засыплет снегом

Ночью снег, местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. Днем умеренный снег. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 декабря облачно. Ночью снег, местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. Днем умеренный снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от восьми до 13-ти градусов мороза, днем – от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать повышенные меры безопасности: - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий; - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра; - если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями; - смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и укрыться в ближайшем здании.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России «112» или «101».