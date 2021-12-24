Особое пожелание ветеранов-афганцев – создание Центра патриотического воспитания молодежи. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Белгородские ветераны-афганцы обсудили проект «Парка мирного времени» с его авторами. Встреча прошла в формате онлайн-конференции в городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участники боевых действий предложили авторам развить идею преобразования парка в сторону патриотической тематики, а существующие памятные объекты органично вписать в концепцию.

- Это святая земля, на которой гибли наши деды, - напомнил председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов. - Об этом должны помнить наши дети и внуки.

В качестве примера удачно реализованных проектов привели музей-заповедник «Прохоровское поле», парк «Патриот» в Москве, мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде.

Особое пожелание ветеранов-афганцев – создание Центра патриотического воспитания молодежи.

В свою очередь автор концепции Парка мирного времени известный в России и мире музейный проектировщик Ян Визинберг отметил, что цель проекта – сделать территорию возле диорамы более привлекательной и подчеркнуть само здание музея.

Ветераны-афганцы пригласили авторов вновь посетить Белгород и вместе очно отработать все детали проекта.