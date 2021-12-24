В центральном парке Белгорода начали тестировать ледовые дорожки

Вход на каток свободный. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В центральном парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина начали тестировать ледовые дорожки. Площадь ледового покрытия – 1400 квадратных метров. Общая длина дорожек для катания – 400 метров. Маршрут уникальной новогодней площадки построен среди парковых деревьев, украшенных иллюминацией.

Благодаря встроенной охлаждающей системе лед толщиной 10-15 сантиметров на дорожках не растает, даже если температура воздуха на улице поднимется до пяти градусов тепла. Обслуживать каток будет ледозаливочный комбайн.

Праздничное открытие запланировано на вечер 25 декабря. Для белгородцев подготовили новогоднюю сказку по мотивам мультфильма «Холодное сердце», катание на дорожках со сказочными персонажами и холодный фейерверк по всему прогулочному маршруту. Рядом с катком будет открыт пункт проката коньков, установлены два фудтрака.

- Вход свободный, - напоминает пресс-служба городской администрации.