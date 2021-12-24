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Общество24 декабря 2021 13:00

Белгородские росгвардейцы провели рейд по охотничьим хозяйствам региона

Суммарно зафиксированы шесть нарушений
Алексей СЕРГУНИН
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Были проверены девять охотничьих хозяйств и свыше 80 охотников. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Были проверены девять охотничьих хозяйств и свыше 80 охотников. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники управления Росгвардии по Белгородской области совместно с представителями регионального управления Экоохотнадзора провели профилактические рейды по охотничьим хозяйствам региона.

В ходе мероприятия применялись беспилотные летательные аппараты Росгвардии. Были проверены девять охотничьих хозяйств и свыше 80 охотников. Выявлено шесть нарушений, из них – три в сфере оборота и три нарушения правил пользования объектами животного мира.

- Зафиксировано нарушение правил перевозки оружия – оно перевозилось в расчехленном виде, а также правил хранения оружия и боеприпасов, - отметил начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Арбузов. - Комплекс мероприятий, направленный на профилактику нарушений в сфере оборота оружия в период проведения охоты, будет продолжен до конца февраля следующего года.