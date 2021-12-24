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Происшествия24 декабря 2021 12:13

За сутки в Белгородской области горели две машины

В обоих случае причиной пожаров стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства
Алексей СЕРГУНИН
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В селе Факовка Шебекинского городского округа сгорел автомобиль «ВАЗ-2107».

В селе Факовка Шебекинского городского округа сгорел автомобиль «ВАЗ-2107».

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера на территории Белгородской области произошло 13 пожаров, причем в двух случаях горели автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В 10:00 в Старом Осколе загорелся «Фольксваген Пассат». Огнем поврежден моторный отсек. Пожар усилиями дежурного караула пожарно-спасательной части № 7 ликвидирован в 10:12.

А в 12:42 в селе Факовка Шебекинского городского округа сгорел автомобиль «ВАЗ-2107». Огонь при помощи дежурного караула пожарно-спасательной части № 52 удалось потушить в 13:25.

По предварительным данным, в обоих случаях причиной пожаров стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.