В Москве открыли галерею Героев Отечества с портретом ветерана белгородского ОМОН

Всего в войсках национальной гвардии высокое звание Героя РФ присвоено 173 военнослужащим и сотрудникам.

Галерею Героев Отечества с портретом ветерана белгородского ОМОН, Героя России Вячеслава Воробьева открыли в Москве в Центральном округе войск национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В экспозицию вошли 55 портретов Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, проходивших службу в воинских частях и подразделениях, историю которых сегодня продолжает Центральный округ войск национальной гвардии РФ. В экспозиции представлен и портрет нашего земляка Вячеслава Воробьева, который получил звание Героя России в 2009 году за участие в специальной операции по уничтожению бандгруппы в Назрани.

- Неоценимый, а порою и жертвенный, вклад в обеспечение правопорядка и безопасности внесли пятьдесят пять военнослужащих и сотрудников Центрального округа, ставших Героями Российской Федерации и Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы и Святого Георгия. И открытая сегодня галерея навсегда увековечила память о них, - заявил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов.

СПРАВКА «КП»

Всего в войсках национальной гвардии высокое звание Героя РФ присвоено 173 военнослужащим и сотрудникам, из них 123 - посмертно. 306 военнослужащих, сотрудников, ветеранов и воспитанников войск правопорядка стали Героями Советского Союза.