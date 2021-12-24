Белгородские пограничники задержали четверых иностранцев

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, в декабре при пересечении государственной границы РФ были задержаны четверо иностранных граждан.

Трое нарушителей были без документов (со слов граждане Украины). Поскольку официально через пункт пропуска они проследовать не смогли, чтобы вернуться к себе на родину, то пытались незаконно пересечь государственную границу из РФ на Украину в обход установленных пунктов пропуска.

Еще один гражданин Украины, 1970 года рождения при наличии документа, удостоверяющего личность, пересек государственную границу из Украины в РФ, минуя установленные пункты пропуска. Как пояснил сам нарушитель, он пытался перебраться на территорию РФ с целью поиска лучших условий жизни. Выяснилось, что ему ограничен въезд в нашу страну.