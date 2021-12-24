Белгородские энергетики подключили к сети новый завод

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил запрашиваемой мощностью в объеме 1150 кВт новый завод по производству современных систем вентиляции. Его строительство ведется рядом с российско-германским предприятием по высокоточной обработке металла.

Завод будет выпускать современное отечественное оборудование в сфере управления климатом в партнёрстве с «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ», который планирует изготавливать комплектующие.

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Для обеспечения электроустановок потребителя запрашиваемой мощностью филиал проложил порядка 1,4 километра кабельных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции до границы земельного участка заявителя. Основным источником питания стала подстанция 110/6/6 кВ «Витаминный комбинат», которая обеспечивает энергией еще целый ряд промышленных предприятий и микрорайонов ИЖС в восточной части областного центра.

- Современные высокотехнологичные производства филиал подключает к сетям в приоритетном порядке, поскольку от этого зависит развитие промышленного кластера Белгородской области и увеличение рабочих мест, – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – На подключение потребителя мощностью свыше 670 кВт законодательство отводит 2 года, мы делаем все возможное, чтобы уменьшить сроки – в филиале средняя продолжительность выполнения такого договора колеблется от семи месяцев до года.