Белгородские приставы помогли получить 150 тысяч рублей пострадавшему местному жителю

Белгородцы могут узнавать о своих долгах и оплачивать их, не выходя из дома или офиса. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Белгорода был признан виновным по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину», п.«а» ч.2 ст.127 «Незаконное лишение свободы» и п.«б» ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Суд обязал его выплатить 150 тысяч рублей пострадавшему мужчине в качестве компенсации морального вреда.

Но он не торопился выполнять это решение. Но как только приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 500 рублей и ограничили его выезд за границу, то мужчина полностью оплатил весь долг.

Как отмечает пресс-служба УФССП России по региону, белгородцы могут узнавать о своих долгах и оплачивать их, не выходя из дома или офиса. Для этого достаточно зайти на сайт УФССП России по Белгородской области www.r31.fssp.gov.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств», либо на сайт «Госуслуги.ru» или установить на телефон мобильное приложение «ФССП».