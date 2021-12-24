Белгородская область вошла в ТОП-6 регионов по обращению с твердыми коммунальными отходами

Белгородская область - лидер Черноземья по обращению с ТКО. Фото: Андрей АБРАМОВ

Белгородская область вошла в десятку лучших регионов зеленого рейтинга по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наш регион занял шестое место. К примеру, из соседних субъектов РФ в ТОП-20 представлена только Липецкая область (18-е место). Возглавляет рейтинг Московская область.

- Я очень рад, что нашу работу по обращению с твердыми коммунальными отходами высоко оценили на федеральном уровне, - отметил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства региона Константин Полежаев. - Попадание в первую десятку рейтинга – это не только наша заслуга, но и результат выбора многими белгородцами экологичного образа жизни. Мы, в свою очередь, будем развиваться и совершенствовать работу во благо родной Белгородчины и России!

В рейтинге каждый субъект России оценивался по ряду критериев – это охват населения по раздельному сбору ТКО, динамика показателей обработки и утилизации отходов, образовательно-просветительская деятельность, проведение акций, экологических мероприятий и конкурсов, работа с волонтерами. Также оценивался уровень социальной удовлетворенности обращения с ТКО, охват населения коммунальной услугой, бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО и другое.