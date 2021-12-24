Лучший волейболист Африки останется в Белгороде до 2024 года

Мохамед Аль Хачдади (слева) и Сергей Тетюхин. Фото со страницы ВК «Белогорье» в VK.

Между «Белогорье» и марокканским диагональным Мохамедом Аль Хачдади было подписано соглашение о продлении контракта до конца сезона 2023/24.

Мохамед Аль Хачдади дебютировал в составе «львов» в августе этого года. В десяти турах чемпионата России на счету Аль Хачдади уже 215 очков (181 – атака, 18 – блок, 16 – подача). Четыре раза Мохамед становился самым результативным игроком тура, а в матче с «Кузбассом» обновил рекорд «Белогорья» по результативности, набрав 39 очков.