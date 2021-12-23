В Белгородской области 200 одаренных детей будут получать губернаторскую стипендию

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области поощрили одаренных детей. Двести юных жителей региона ежемесячно будут получать губернаторскую стипендию в размере пяти тысяч рублей. Она назначается на один учебный год - с 1 сентября по 31 августа. Выплаты будет осуществлять департамент образования. В числе получателей – учащиеся образовательных учреждений региона в возрасте от 10 до 18 лет.

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков вручил награды победителям в номинации «Образование». Как сообщается на сайте правительства региона, это 55 сертификатов. Их получили ребята, которые проявили себя в области гуманитарных, физико-математических и естественных наук, инженерно-технической и изобретательской деятельности по итогам региональных, всероссийских и международных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей.

До конца года заслуженные награды вручат и победителям в других номинациях: «Спорт», «Общественная деятельность», «Культура» и «Дополнительное образование».

- Для участия в стипендиальном конкурсе муниципальные образования области подают творческое портфолио и рекомендации потенциальных кандидатов в конкурсную комиссию до 31 августа 2022 года включительно, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.