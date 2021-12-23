«Открытие» опубликовал промежуточные итоги

Объем средств клиентов за 11 месяцев нынешнего года вырос на 381 миллиард рублей (+19,9% к уровню 2020-го). Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Активы ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» выросли на 597 миллиардов рублей (+23,1% к показателю прошлого года) и составили 3,18 триллиона.

Рост кредитного портфеля с начала года составил 23,9%. По юридическим лицам он вырос на 321 миллиард (+21% по объему кредитов, выданных корпоративным клиентам и малому и среднему бизнесу). Портфель физических лиц увеличился на 16,5% с показателем в 277 миллиардов рублей выданных розничных кредитов, что на 11% выше результата 2020-го.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы к уровню прошлого года выросли на 27%, процентные доходы – на 21%, комиссионные доходы – на 11%.

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 декабря 2021 года показал прирост в 9,3% с начала года. Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с запасом: Н1.0 составил 13,1% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 107,5% (пороговое значение 15%), Н3 — 124,6% (пороговое значение 50%).