В поисках источника неприятного запаха белгородец украл у соседки по общежитию телевизор

С заявлением о краже телевизора из комнаты общежития в полицию обратилась 34-летняя жительница Белгорода. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 28-летний сосед женщины.

По предварительным данным, одна из жительниц общежития попросила его помочь выяснить, откуда взялся неприятный запах. Решив, что он доносится из закрытой комнаты, мужчина лихо выбил ногой дверь. Источника запаха он там не обнаружил, зато присмотрел телевизор. Мужчина вынес его и продал.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.