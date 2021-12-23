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Общество23 декабря 2021 14:49

В поисках источника неприятного запаха белгородец украл у соседки по общежитию телевизор

При этом мужчина лихо выбил дверь ногой в комнату женщины
Анастасия Лемешко
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С заявлением о краже телевизора из комнаты общежития в полицию обратилась 34-летняя жительница Белгорода. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 28-летний сосед женщины.

По предварительным данным, одна из жительниц общежития попросила его помочь выяснить, откуда взялся неприятный запах. Решив, что он доносится из закрытой комнаты, мужчина лихо выбил ногой дверь. Источника запаха он там не обнаружил, зато присмотрел телевизор. Мужчина вынес его и продал.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.