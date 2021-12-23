Мэрия Белгорода и горсовет обещают исполнить новогодние мечты пятидесяти детей

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Белгород присоединился к Всероссийской акции «Ёлка желаний». Мэрия и горсовет в этом году исполнят новогодние мечты пятидесяти детишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Роль Деда Мороза примерит на себя и новый градоначальник Антон Иванов. Он уже готовится вручить девочке, попросившей у зимнего волшебника двухколесный велосипед, желанный подарок.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

- Считаю, что акцию нужно проводить не только с материальными подарками, но и еще помочь детям осуществить мечту – прокатиться на снегоуборочной машине, побывать один день на работе, которая интересна. Для них это тоже может быть чудом, которое на всю жизнь запомнится, - отметил мэр.

Не осталась в стороне и председатель горсовета Ольга Медведева. Она подарит шестилетнему малышу конструктор, о котором он мечтает.

Среди подарков, которые загадали дети – портативная колонка, коньки, кукла – испанская принцесса, электронные гаджеты, спортивный инвентарь. Ни одно письмо не осталось без внимания.