Ночью в пятницу белгородцам обещают больше двадцати градусов мороза

фото: Артем Гребеник.

На этой неделе в Белгородской области резко похолодало. Морозы отступать не спешат. В пятницу, 24 декабря, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем обещают небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

По данным синоптиков, ветер будет дуть южный. Ночью скорость составит шесть-одиннадцать метров в секунду. Днем – девять четырнадцать метров в секунду. Местами порывы могут достигать семнадцати метров в секунду. Ночь предстоит холодная. Столбики термометров опустятся до отметки минус 16 – минус 21. Днем будет 6-11 градусов мороза.