В Белгороде полицейские раскрыли кражу денег из табачного павильона в торговом центре

Недавно в полицию Белгорода обратились представители магазина табачной продукции. Они сообщили, что из кассы украли выручку – 41 тысячу рублей.

Оперативники вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний староосколец с криминальным прошлым. По предварительным данным, ночью мужчина камнем разбил стеклянную дверь торгового центра, забрался в здание и, с силой дернув дверь одного из модулей, проник в него. Опустошив кассу, он скрылся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.