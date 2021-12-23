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Общество23 декабря 2021 13:40

В Белгороде полицейские раскрыли кражу денег из табачного павильона в торговом центре

В здание злоумышленник забрался, разбив камнем стеклянную дверь
Анастасия Лемешко
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Недавно в полицию Белгорода обратились представители магазина табачной продукции. Они сообщили, что из кассы украли выручку – 41 тысячу рублей.

Оперативники вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний староосколец с криминальным прошлым. По предварительным данным, ночью мужчина камнем разбил стеклянную дверь торгового центра, забрался в здание и, с силой дернув дверь одного из модулей, проник в него. Опустошив кассу, он скрылся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.