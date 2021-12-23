Жителю Белгородской области, убившему соседа и расчленившему его тело, дали десять лет строгого режима

Вынесен приговор 38-летнему жителю Старого Оскола, обвинявшемуся в убийстве. Преступление произошло в минувшем апреле в микрорайоне Приборостроитель.

По данным следствия, злоумышленник выпивал у себя в квартире вместе с соседом по лестничной площадке. Во время хмельного застолья у них возник конфликт. Хозяин топором нанес гостю множество ударов по голове и шее. От полученных ранений 35-летний мужчина умер на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант уголовного дела отсек погибшему голову и части рук. Туловище он вынес в квартиру убитого, а остальное утопил в водоеме. О случившемся стало известно после того, как одна из жительниц дома почувствовала неприятный запах разлагающихся останков и вызвала полицию. Оперативники обнаружили тело и вскоре задержали злоумышленника.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что в ходе следственных действий мужчина показал водоем, в котором утопил останки. По решению суда ему назначено наказание в виде десяти лет колонии строгого режима.