В Белгородской области школьные автопарки за год пополнились 186 автобусами

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Для школ, колледжей и техникумов Белгородской области в этом году приобрели 186 новых автобусов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на их покупку было выделено почти пятьсот миллионов рублей. Изначально планировалось приобрести 121 единицу транспорта. Однако главе региона удалось инициировать выделение из федерального бюджета дополнительных более 150 миллионов рублей на покупку еще 65.

Новый транспорт пополнил автопарки учебных учреждений различных городов и районов. В следующем году планируется приобрести еще 132 единицы транспорта для школьников на сумму более четырехсот миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.

Автобусы оснащены ограничителем скорость до шестидесяти километров в час, регулируемыми ремнями безопасности и отопителями салона. В них также установлены цифровые тахографы, что позволяет мониторить все параметры движения и дает возможность своевременно устранить любые неполадки.

Приобретение новых автобусов позволило разгрузить действующие маршруты и открыть дополнительные.

- Маршрутная сеть охватывает свыше 40 населенных пунктов. Она разработана в соответствии с нормами СанПин, которые регламентируют удаленность от учебного заведения порядка 1 км, - сообщается на сайте правительства региона.

С 1 сентября в Белгородской области также запустили приложение «Школьный автобус31». Сервис позволяет детям и их родителям заранее узнавать изменение в расписании или внеплановой ситуации с автобусом.