QR-коды в Белгородской области отменили, но маски проверять продолжают

фото: телеграмм-канал «Мэрия Белгорода».

С 21 декабря в Белгородской области отменили режим QR-кодов. Теперь можно свободно попасть в общепиты, торговые центры, спортивные и культурные учреждения.

Несмотря на это, контролировать масочный режим продолжают. В Белгороде торговые центры и маршрутки проверяют ежедневно 27 межведомственных групп.

За сутки, 22 декабря, в городе выявили 36 нарушителей масочного режима. Составлено 27 протоколов. Из них 24 - в торговых центрах. Остальные три – в автобусах.

- Проверяют не только ношение масок, но и звуковое оповещение, наличие антисептиков. Основная цель рейдов — не наказать, а сдержать распространение коронавируса, - сообщает телеграмм-канал мэрии.