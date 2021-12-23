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Здоровье23 декабря 2021 9:52

QR-коды в Белгородской области отменили, но маски проверять продолжают

За прошедший день в столице региона выявили 36 нарушителей масочного режима
Анастасия Лемешко
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фото: телеграмм-канал «Мэрия Белгорода».

фото: телеграмм-канал «Мэрия Белгорода».

С 21 декабря в Белгородской области отменили режим QR-кодов. Теперь можно свободно попасть в общепиты, торговые центры, спортивные и культурные учреждения.

Несмотря на это, контролировать масочный режим продолжают. В Белгороде торговые центры и маршрутки проверяют ежедневно 27 межведомственных групп.

За сутки, 22 декабря, в городе выявили 36 нарушителей масочного режима. Составлено 27 протоколов. Из них 24 - в торговых центрах. Остальные три – в автобусах.

- Проверяют не только ношение масок, но и звуковое оповещение, наличие антисептиков. Основная цель рейдов — не наказать, а сдержать распространение коронавируса, - сообщает телеграмм-канал мэрии.