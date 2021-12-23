В Белгородской области от коронавируса умерли еще шесть человек

По данным на 23 декабря, коронавирусом в Белгородской области за сутки заболели 239 человек. Выздоровели при этом 687. Умерли шестеро - жительница Белгорода 1936 года рождения, житель Прохоровского района 1950 года рождения, жительница Корочанского района 1949 года рождения, житель Белгородского района 1956 года рождения, жительница Ракитянского района 1971 года рождения, и жительница Губкинского городского округа 1962 года рождения.

В настоящее время госпитализированы 1503 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 49.

По сравнению с пиковым периодом, количество заболевающих ежедневно людей заметно сократилось. Медики связывают это с введенными в регионе ограничениями. Меньше стало пациентов, нуждающихся в госпитализации. По данным регионального депздрава, более 80% заболевших сейчас проходит лечение в домашних условиях. Количество амбулаторных пациентов сократилось примерно на 30%.

В амбулаторные медицинские учреждения ежедневно обращаются с признаками ОРВИ до 800 человек. Кроме того, до 2400 пациентов медики обследуют по вызовам на дом. В первых же числах декабря количество вызовов врача доходило до двух тысяч.

Любого пациента с признаками ОРВИ расценивают как потенциально больного COVID-19. На каждый такой вызов выезжают медики, готовые к оказанию помощи пациентам с коронавирусом. Однако симптомы заболевания стали выявляться значительно реже.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Белгородской области выявили у 79916 человек. Выздоровели 69643. Умерли 1695 человек.

По словам начальника областного депздрава Андрея Иконникова, в регионе переболели коронавирусной инфекцией не более 3,5% из общего числа привитых от COVID-19. При этом стационарное лечение потребовалось не более 10-15% из этого числа заболевших. В то же время госпитализированы были 50-60% всех невакцинированных больных или каждый второй.