Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 8:30

На трассе под Белгородом сотрудники ДПС задержали иномарку с крупной партией марихуаны

В незаконном хранении наркотиков подозревают пассажира автомобиля
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ночью 19 декабря сотрудники ДПС остановили в Новооскольском городском округе автомобиль «Ниссан Куб». В машине находили три человека. По предварительным данным, инспекторов насторожили пассажиры – по внешним признакам, они были в состоянии наркотического опьянения. Заметив в салоне подозрительные свертки, сотрудники ГИБДД вызвали на место следственно-оперативную группу.

Дальнейшее разбирательство подтвердило подозрения стражей порядка. Из иномарки изъяли около 130 граммов марихуаны. Предварительно установлено, что дурманящая трава принадлежала 45-летнему пассажиру – жителю Белгорода. Как сообщает пресс-служба полиции со ссылкой на начальника следствия новооскольского ОМВД Олега Толмачева, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Кроме того, обоих пассажиров привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.