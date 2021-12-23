На трассе под Белгородом сотрудники ДПС задержали иномарку с крупной партией марихуаны

Ночью 19 декабря сотрудники ДПС остановили в Новооскольском городском округе автомобиль «Ниссан Куб». В машине находили три человека. По предварительным данным, инспекторов насторожили пассажиры – по внешним признакам, они были в состоянии наркотического опьянения. Заметив в салоне подозрительные свертки, сотрудники ГИБДД вызвали на место следственно-оперативную группу.

Дальнейшее разбирательство подтвердило подозрения стражей порядка. Из иномарки изъяли около 130 граммов марихуаны. Предварительно установлено, что дурманящая трава принадлежала 45-летнему пассажиру – жителю Белгорода. Как сообщает пресс-служба полиции со ссылкой на начальника следствия новооскольского ОМВД Олега Толмачева, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Кроме того, обоих пассажиров привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.