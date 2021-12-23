Жителя Старого Оскола подозревают в смертельном избиении 70-летней матери

О том, что в одной из квартир микрорайона Заречье Старого Оскола обнаружено тело 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, в правоохранительные органы 20 декабря сообщили медики. Подозреваемого сразу же установили. Им оказался 48-летний сын погибшей.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что пенсионерка упрекнула его в пьянке. Разозлившись, сын стал бить пожилую женщину руками, потом пошли в ход палка и молоток.

- С едва живой матерью он пробыл дома два дня, а когда понял, что она не подает признаков жизни, вызвал скорую, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Как и за убийство, за совершение такого преступления предусмотрено до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.