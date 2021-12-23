В Белгородской области за год заменили 182 лифта

С начала года в Белгородской области заменили 182 лифта. Их установили в 52 многоэтажках, расположенных в столице региона, Старом Осколе и Алексеевке. На это потратили порядка четырехсот миллионов рублей. Отмечается, что новые подъемники более экономичные и удобные для эксплуатации.

- Важно, что в новых кабинах увеличенные двери, что удобно для маломобильных жителей и родителей с колясками, – отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В регионе устанавливают лифты в основном российской и белорусской сборки. Сообщается, что они обладают высокой прочностью, надежной системой безопасности и позволяют экономить электроэнергию. Их также характеризуют плавный ход и точность остановки за счет частотного регулирования.

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что завод-изготовитель дает восемнадцать месяцев гарантии, а также пять лет гарантии на строительно-монтажные работы. Срок эксплуатации рассчитан на 25 лет, но, если позволяет состояние, может быть продлен.

В 2022 году планируется установить 264 лифта в 73-х многоквартирных домах. На это выделят более 588 миллионов рублей. Всего с 2017 года в регионе установили более тысячи новых подъемников в Белгороде, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском и Алексеевском городских округах.