В центре Белгорода оцепили остановку из-за бесхозного рюкзака

В четверг, 23 декабря, добиравшиеся на работу жители Белгорода заметили автомобили полиции и МЧС на Родине. Со стороны торгового центра «Славянский» правоохранители оцепили остановку. Как выяснилось, ничего страшного в городе не произошло. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

- Утром поступило сообщение о бесхозном рюкзаке, оставленном на остановке в центре города. На место выехали оперативные службы. Ничего опасного не обнаружено. В рюкзаке находились продукты, - рассказали в ведомстве.