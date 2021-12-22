Белгородские хоккеисты одолели лидера

Теперь 25 и 26 декабря белгородцы примут на «Оранжевом льду» мурманскую «Арктику». Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» на «Оранжевом льду» взял реванш у лидера западной конференции - «СКА-ГУОР Карелия» из Кондопоги.

Ворота гостей поразили Владислав Филиппов (9-я, 1:0, 45-я, 4:2), Илья Болдырев (41-я, 2:2) и Юрий Домничев (45-я, 3:2). Особенно ударным у хозяев вышел стартовые отрезок третьего периода – в течение 221-й секунды белгородцы трижды огорчили армейцев. Итог встречи – 4:2 в пользу наших парней.

Напомним, что днем ранее «СКА-ГУОР Карелия» победил 4:2.

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 37 очков после 26-ти игр при разнице шайб 90:75. Выше нас располагается «СКА-ГУОР Карелия» (41), «ЭкоНива-Бобров» (37, 100:39) и «Россошь» (37, 80:46). В ТОП-5 также входит «Динамо-Юниор» (29).

Теперь 25 и 26 декабря белгородцы примут на «Оранжевом льду» мурманскую «Арктику» (8-е место, 25 очков). Обе встречи начнутся в 13:00.