В Белгороде начальник региональной Госавтоинспекции исполнил новогоднюю мечту пятилетнего мальчика

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Письмо пятилетнего воспитанника социально-реабилитационного центра Деду Морозу сотрудники полиции сняли с новогодней ёлки желаний. Узнав, что мальчик хочет стать сотрудником ГИБДД, к нему в гости приехал начальник региональной Госавтоинспекции Олег Толстой.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Он передал Егору подарок от Дедушки Мороза – игрушечный патрульный автомобиль, ну, и, конечно, конфеты.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

- Мальчик первое время стеснялся рассказать гостю, почему решил стать автоинспекторов. Но позже, собрав вместе с Олегом Владимировичем машинку, Егор со знанием дела поделился с начальником ГИБДД всем, что знает о работе полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Полицейские подготовили для будущего инспектора еще один сюрприз.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Во дворе его ждал настоящий служебный автомобиль. Малыш с интересом познакомился с его устройством, оценив работу мигалки и громкоговорителя.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Прокатившись вместе с начальником ГИБДД вокруг Центра, Егор продемонстрировал ему свои знания дорожной грамоты. Полковник полиции Олег Толстой отметил, что мальчик станет достойной сменой действующим сотрудникам – нужно лишь немножко подрасти.