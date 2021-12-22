Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 13:48

Под Белгородом нашли 19 боеприпасов времен ВОВ

Опасный схрон был обнаружен вблизи села Архангельское Шебекинского городского округа
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все снаряды были уничтожены на специальном полигоне.

Все снаряды были уничтожены на специальном полигоне.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 21 декабря, сотрудники Управления ФСБ по Белгородской области обнаружили схрон боеприпасов вблизи села Архангельское Шебекинского городского округа.

В тайнике находилось 19 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной Войны. Взрывотехники региональной поисково-спасательной службы с соблюдением всех мер безопасности изъяли боеприпасы и уничтожили на специальном полигоне.

Напомним, что 3 декабря в Шебекинском городском округе и Борисовском районе были найдены и обезврежены 13 боеприпасов времен ВОВ. Среди них четыре минометные мины, граната РГД 33, шесть артснарядов и три взрывателя.