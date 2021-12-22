Под Белгородом нашли 19 боеприпасов времен ВОВ

Все снаряды были уничтожены на специальном полигоне. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 21 декабря, сотрудники Управления ФСБ по Белгородской области обнаружили схрон боеприпасов вблизи села Архангельское Шебекинского городского округа.

В тайнике находилось 19 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной Войны. Взрывотехники региональной поисково-спасательной службы с соблюдением всех мер безопасности изъяли боеприпасы и уничтожили на специальном полигоне.

Напомним, что 3 декабря в Шебекинском городском округе и Борисовском районе были найдены и обезврежены 13 боеприпасов времен ВОВ. Среди них четыре минометные мины, граната РГД 33, шесть артснарядов и три взрывателя.