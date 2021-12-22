23 декабря в Белгородской области ожидается 21 градус мороза

В Белгороде ночью от 17-ти до 19-ти градусов ниже ноля. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 23 декабря на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 16-ти до 21-го градуса мороза, днем – от минус девяти до минус 14-ти градусов.

В Белгороде ночью от 17-ти до 19-ти градусов ниже ноля, днем – от минус десяти до минус 12-ти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы;

- следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов;

- постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, и своевременно устраняйте неисправности;

- следите за исправностью электронагревательных бытовых приборов, не оставляйте их включенными без присмотра;

- не оставляйте детей без присмотра, пресекайте шалости детей с огнем.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и иметь дополнительные запасы горючего. При движении сохраняйте более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь из-за гололедицы значительно увеличивается. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Зачастую на дороге или обочине можно увидеть стоящий автомобиль и голосующего водителя, нуждающегося в помощи: кончился бензин, «заглох» двигатель, спустило колесо... Не проезжайте мимо – помогите. Возможно, тем самым, вы спасете если не жизнь, то здоровье попавшего в беду человека. Зимой можно моментально обморозиться. Если вы опасаетесь делать остановку, особенно на безлюдной трассе, то позвоните в Службу спасения – «112» и сообщите о случившемся. Но, ни в коем случае, не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду.