В 2022 году на Белгородчине очистят более 70 водных объектов

Белгородцы выбрали наиболее крупные и значимые, по их мнению, водоемы – места притяжения относительно территории муниципалитета. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Белгородцы попросили главу региона Вячеслава Гладкова провести очистительные работы в районе пруда Оскочное в Белгороде, чтобы летом можно было купаться. Также поинтересовались планами по очистке реки Ворсклы в Грайвороне и другими водными объектами.

- Программа по очистке водных объектов уже принята, - сообщил губернатор Белгородской области. - В 2022 году это более 100 квадратных километров площади – рек, прудов. Для этого уже купили два финских земснаряда, теперь, главное качественно выполнить работы.

Белгородцы выбрали наиболее крупные и значимые, по их мнению, водоемы – места притяжения относительно территории муниципалитета. Включены все муниципальные образования. В перечень вошли 72 водных объекта - 111 километров рек (34 участка) и ручьев, и 513 гектаров прудов (38).

Весь комплекс работ будет выполняться многофункциональным самоходным земснарядом типа амфибия, который способен передвигается и по земле, и по воде.

Учитывая нерестовый период, основные работы по восстановлению водных объектов начнутся с июня 2022 года.