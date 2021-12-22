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Недвижимость22 декабря 2021 9:31

Белгородцы могут в онлайн режиме решать вопросы ЖКХ

Воспользоваться сервисом можно через портал госуслуг
Алексей СЕРГУНИН
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Отдельная регистрация в системе не требуется.

Отдельная регистрация в системе не требуется.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Быстро, удобно, честно взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней позволяет Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Отдельная регистрация в системе не требуется. Зайти можно через подтвержденную учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Это позволит потребителям:

- посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, оплачивать услуги ЖКХ онлайн;

- ввести и проверить показания приборов учета;

- контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость;

- проверить наличие лицензии у управляющей организации;

- узнать график капитального ремонта дома;

- получить информацию о тарифах на ЖКУ;

- участвовать в онлайн голосовании с соседями на форуме;

- направить обращения в органы власти;

- получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем МКД и многое другое.

Для удобства пользования создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android. Ссылка на систему.