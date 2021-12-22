Игорь Маковский поздравил коллег и партнеров с Днем энергетика

Игорь Маковский.

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! Поздравляю вас с Днем энергетика!

Наш профессиональный праздник объединяет всех, кто связал свою жизнь с по-настоящему светлой профессией, дарит чувство причастности к богатой истории отечественной электроэнергетики.

Важнейшая из традиций, которыми так богата наша отрасль – это самоотдача, глубокая увлеченность своим делом, ответственное отношение к сохранению накопленных знаний и опыта, их бережная передача молодому поколению.

Именно эта преемственность, уважение к ветеранам отрасли и память об их достижениях, являются залогом успешной реализации наших планов в развитии энергетического комплекса.

В этот день мне хотелось бы поблагодарить каждого представителя нашего коллектива за добросовестный труд и верность выбранному пути.

Ваш профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу способствуют успешному решению задач, которые стоят перед нами.

Желаю вам неисчерпаемой энергии, удачи, благополучия, успехов в делах и, конечно, крепкого здоровья! Пусть рядом с вами всегда будут только надежные коллеги, верные друзья и дорогие вам люди! Пусть ваш дом всегда будет полон света и тепла. Мира, радости и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский