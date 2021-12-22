Белгородские тяжелоатлеты завоевали шесть медалей в Курске

Белгородские тяжелоатлеты вернулись домой с наградами всех достоинств. Фото Юлии СИНЯКОВОЙ.

В Курске финишировал 51-й региональный турнир среди регионов ЦФО по тяжелой атлетике.

В активе белгородских спортсменов шесть наград, включая три золота.

Победителями соревнований стали Богдан Синяков (до 67 кг), Юлия Синякова (до 49 кг) и Мария Груздова (+81 кг). Отметим, что Мария к тому же признана абсолютной победительницей турнира.

Серебро в активе Андрея Самойлова (до 96 кг) и Степана Погребняка (до 102 кг). Третьим финишировал Андрей Кравченко (до 73 кг).