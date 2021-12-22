«Послы русского языка в мире»: белгородская аспирантка выиграла отборочный тур

Марина Саенко. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

Из 500 претендентов участниками международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире» стали 45 человек – трое юношей и 42 девушки из 34 российских и зарубежных вузов.

Победу на очном этапе отбора одержала аспирант третьего года обучения по программе подготовки «Русский язык» направления «Языкознание и литературоведение» белгородского госуниверситета Марина Саенко. Об этом сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».

- Впервые о существовании этой программы я узнала еще в 2016 году. Но тогда, будучи студенткой второго курса филфака, пройти отбор мне не удалось. И вот, когда я уже учитель русского языка и литературы, у меня получилось стать участником этого удивительного проекта, – поделилась эмоциями Марина.

После заочного отборочного тура конкурсантка прошла очные испытания в составе первой группы претендентов на победу в рамках Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». В Пятигорске кандидаты в послы русского языка прошли обучение у ведущих преподавателей Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, смогли посетить мастер-классы от действующих послов и показали свои умения и навыки, выполняя различные задания от организаторов отбора.

Победители отборочных туров прошли очное обучение в Институте Пушкина в Москве и получили путевки в свои первые экспедиции в страны СНГ. Аспирантка НИУ «БелГУ» отправилась в Армению, где пробудет до 26 декабря.

- Влюбить в русский язык весь мир – миссия программы звучит масштабно и впечатляюще, - уверена Марина Саенко. - Здорово, что послы русского языка с каждой экспедицией приближаются к этой цели. И вот я тоже еду в Армению проводить уроки для армянских школьников, знакомить их с богатейшей культурой России.

Как отметили организаторы, при условии успешного прохождения экспедиции волонтеры получат право носить звание «Посол русского языка».

На сегодняшний день участниками Международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире» являются 270 студентов и аспирантов 90 вузов. Действующими послами русского языка от НИУ «БелГУ» выступают выпускники вуза Дмитрий Тупейко, Диана Грищенко и Леся Приведион.